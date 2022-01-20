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Başkan Özmeriç’ten sürücülere 'kış' uyarısı “Sadece yasal zorunluluğa değil hava şartlarını da göz önünde bulundurun”

İHA

Başkan Özmeriç’ten sürücülere 'kış' uyarısı “Sadece yasal zorunluluğa değil hava şartlarını da göz önünde bulundurun”

Ayın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yasal olarak kış lastiği uygulamasının zorunlu olmadığı nadir illerden biri olan Aydınlı sürücülere bu mevsim normalleri dışında yaşanan kış şartları dolayısıyla uyarılarda bulundu. Yasal olarak zorunlu olmasa da Aydın’ın bazı bölgelerinde bu kış Doğu illerini aratmayan kış şartları yaşandığını kaydeden Başkan Özmeriç, “Her ne kadar kış lastiği zorunlu olmasa da sürücülerimiz bulundukları bölgelerdeki hava şartlarını göz önüne tutarak hareket etsin” dedi.
Bu sezon Aydın ve çevresinde geçen yıllara oranla daha sert bir kış mevsimi yaşandığını kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmerç, “Aydın ülkemizin en ılıman illerinden birisi. Kış mevsiminde bile hava sıcaklığı nadir olarak sıfırın altına düşerdi. Bu yıl hava sıcaklıkları sıfırın altına düşmeye başladı. Metetoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları daha da düşecek, kar yağışı da bekleniyor. Bu nedenle sürücülerimizin yasal zorunluluk olmasa da kendi güzergah ve çalışma durumlarına göre araçlarında kış lastiği taktırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Yakın zamana kadar şehir merkezlerinde buzlanma olmadığını ancak son bir haftadır bazı bölgelerde yer yer buzlanmanın bile yaşandığını kaydeden Özmeriç, yola çıkacak olan herkesin hava durumunu kontrol edip ona göre hazırlıklı olmasını tavsiye etti.
“Can güvenliği için kuralları mutlaka uyalım”
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının neredeyse tamamını n kurallara uymamaktan kaynaklandığını hatırlatan Başkan Özmeriç, özellikle aşırı sıcak ve soğuklarda kaza riskinin daha yüksek olduğunu belirterek herkesin kurallara azami derecede riayet etmesini tavsiye etti. Emniyet kemerinin öneminin artık herkes tarafından bilindiğini belirten Başkan Özmeriç, don ve buzlanmalarda hızın daha büyük felaket olduğunu hatırlatarak hız sınırlarına, işaret ve işaretçilere daha çok dikkat edilmesini önerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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