Aydın’ındaki Nysa Antik Kenti’nin 800 yıllık tiyatro salonu yeniden restore edildi.

Aydın’daki birçok antik kentin kültür turizmine kazandırılması için çalışmalar yürüten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, GEKA ve Aydın Büyükşehir Belediyesi desteği ile "Nysa Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor" projesi sürüyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında Nysa Antik Kent'te yürütülen çalışmalarda, bin 800 yıllık tiyatro sahne binasının restorasyonu yoğun bir şekilde devam ediyor. Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Nysa Antik kentindeki milattan sonra (M.S.) 2'nci yüzyıla ait 10 bin kişilik antik tiyatronun sahne binası için toplam 4 milyon TL destek aldıklarını ve restorasyon çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, alternatif turizmin gelişmesi ve bölgede yaygınlaştırılması amacıyla birçok projeye destek veriyor. Ajans, bir alternatif turizm çeşidi olan kültür turizminin bölgede ön plana çıkmasını hedefliyor. Bu amaçla, özellikle son yıllarda bölgedeki antik kent ve ören yerlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek veriyor.

Antik dönemin ünlü gezgini ve coğrafyacısı Strabon'un da eğitim aldığı kent olan Nysa Antik Kenti, stadyumu, köprüleri, tüneli, tiyatrosu, kütüphanesi, gymnasiumu, agorası, meclis binası, sütunlu caddesi ve diğer caddeleri ile Roma mimari mühendisliğinin örnek kentleri arasında yer alıyor.



“Kültür turizminin yeni rotası Nysa”

Nysa Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, “1960’larda İzmir Arkeoloji Müzesi’nin ardından 80’lerde Aydın Arkeoloji Müzesi ve 1990’dan bu yana Ankara Üniversitesi Kazıları kapsamında, arkamda görmüş olduğunuz tiyatronun sahne binası kazıları gerçekleştirildi ve Anadolu’daki dört tiyatrodan birisi. Podyumu heykeltıraşlık filizlerle podyum filizlerine sahip olan tiyatrolardan birisidir Nysa Tiyatrosu. 2 binli yıllarda şu anda Prof. Dr. Musa Kadıoğlu tarafından doktora tezi olarak burası tamamlandı. Ve restorasyon projesi hazırlandı. 2019 yılına geldiğimizde GEKA’nın bir proje, kültür turizmini geliştirme üzerine projesi kapsamında Nysa Tiyatrosu sahne binasının ilk katının ayağa kaldırılma çalışmalarını biz Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından GEKA projesine ‘Kültür Turizminin Yeni Rotası Nysa’ başlığı ile bu projeyi gerçekleştirdik. Projenin en önemli ayağı, sahne binasının ilk katının ayağa kaldırılmasıydı. 2021 yılı sonu itibariyle projenin ilk etabı olan kısmı tamamlandı. Artık kültür turizminin yeni rotası Nysa olarak ziyaretçilerini bekliyor. Musa Kadıoğlu’nun doktora tezinde saptadığı verilere göre, tiyatromuz 3 evreli. Birinci evresi Augustus, ikinci evresi Hadrian, 3'üncü evresi Antoninler dönemi. Dolayısıyla şu an arkamda gördüğünüz tiyatronun sahne binası bin 800 yıllık bir cephe ve depremler sonucu yıkılıyor. 2021 yılında tamamladığımız sahne binası restorasyonuna bu bin 800 yıllık cephenin ilk katı yeniden ayağa kaldırılmış oldu” dedi.



“Toplam 4 milyon TL’ye mal oldu”

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, “Bildiğiniz gibi Nysa Antik Kenti, Aydın kültür mirasının en özel değerlerinden bir tanesi. Nysa, toplam 220 hektarlık çok geniş bir alana yayılmış antik kent. Nysa’da dikey yapılaşma dolayısıyla estetik ve görsele hitap eden bir turistik ziyaret alanı sunuyoruz. Tamamlanan restorasyon projemiz ile birlikte tiyatronun bu görsel zenginliğe kavuşmuş olması tabii ki Nysa’nın cazibesini kültür turizmi anlamında kat be kat artırdı. 2019 yılından bu yana devam eden projenin birinci etabını tamamladık. Sahne çok yakışıklı bir halde. Açıkçası bizi de mutlu eden gururlandıran bir halde karşımızda. Özellikle işçilik kalitesi restorasyonun uygulanma şekli ile ilgili olarak ortaya çıkan bu sonuç bizi ok mutlu etti. Çünkü detayları incelediğinizde aslına uygun tamamen ilk günkü cazibesini ortaya çıkaran bir sonuca ulaşmayı başardık. GEKA’nın desteklediği bu proje sonuçta finalde ortaya muazzam bir eserin çıkmasını sağladı. Bence hem şehrimize hem de özellikle Nysa Antik Kenti’nin turizme entegre olması açısından muazzam bir fırsata, avantaja dönüştü diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Restorasyon projesi GEKA’nın yürüttüğü bir projeydi. Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında yürütüldü. Toplam 4 milyon TL’ye mal oldu. Yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın neticesinde tamamlanmış oldu” dedi.



“Tüm misafirlerimizi Nysa Antik Kenti'ni muhakkak gezmelerini öneriyoruz”

Aydın Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, “Mimari dehası olan Nysa Antik Kentimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca düzenlenmiş ören yeri statüsünde bulunmaktadır. Her geçen sene ziyaretçi potansiyeli artan bu antik kentimize 2021 yılında toplam 7 bin 800 biletli ziyaretçi girişimiz olmuştur. Kazı ve restorasyonların artması ile birlikte bu ziyaretçi sayılarımızın da doğru orantılı olarak artacağını bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi Nysa Antik Kenti'ni muhakkak gezmelerini öneriyoruz” dedi.

