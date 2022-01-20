Aydın’a sağanak yağış uyarısı

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Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 21.01.2022 Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (2150 kg/m2), Aydın’ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Didim, Söke) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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