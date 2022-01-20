Efeler’de tiyatro oyunu çocuklarla buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) oyunlarına devam ediyor.



Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” isimli oyunu, Halide Hatun İlkokulu öğrencileri ile buluştu. İki seans halinde toplam 600 ilkokul öğrencisi Efeler’in tiyatro oyununu ilgiyle izledi. Aydın Kültür Merkezi’nde sahnelenen müzikli çocuk oyununu seyreden çocuklar doyasıya eğlendi. İzleyiciler arasındaki bazı çocuklar hayatlarında ilk kez tiyatro oyunu seyretmenin heyecanını yaşadı. Oyunun sonunda Halide Hatun İlkokulu Müdürü İlhan Çelik ve Müdür Yardımcısı Leyla Cihangiroğlu öğrencilere bu fırsatı sunan Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti. Okul Müdürü Çelik oyunculara teşekkür belgesi ve EBŞT Genel Sanat Yönetmeni, yazar ve dramaturg Serkan Fırtına’ya plaket takdim etti. Halide Hatun İlkokulu’nun talebini yerine getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tiyatro oyununun ilerleyen günlerde yeniden çocuklarla buluşacağını belirtti.

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