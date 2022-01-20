Çaldığı otomobilde vurularak yakalanan şüphelinin tedavisi tamamlandı

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İslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)- MUĞLA'da içinde 30 bin TL bulunan otomobili çalan, bir gün sonra Aydın'ın Söke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralanan Kadir A.´nın (19) hastanedeki tedavisi tamamlandı. Hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen Kadir A.´nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bodrum ilçesinde 18 Ocak gecesi, 48 UN 001 plakalı otomobil, içindeki 30 bin TL parayla çalındı. Otomobilin Söke yönüne gittiği bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlattı. Çalınan otomobil, dün saat 10.00 sıralarında Kuşadası ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Takibe alınan otomobilin saat 17.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nden ilçe merkezine girdi. Polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayan sürücü kaçmak için ters yöne girdi. Bunun üzerine polis, önce havaya, sürücü durmayınca da otomobile ateş açtı. Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan sürücü Kadir A., çağırılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kadir A., ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne getirildi. Hırsızlıktan kaydı bulunduğu belirtilen Kadir A.'nın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın İslam KELEŞ

2022-01-20 17:41:43



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