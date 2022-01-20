Çaldığı otomobilde vurularak yakalanan şüphelinin tedavisi tamamlandı (2)

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TUTUKLANDI

Muğla'da içinde 30 bin TL bulunan otomobili çalan, bir gün sonra Aydın'ın Söke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu yaralı yakalanan Kadir Akkaya, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.İslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın İslam KELEŞ

2022-01-20 18:32:50



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