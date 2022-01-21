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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 yıldır çiçekleriyle sevenlerin yüzünü güldürüyor

İHA

20 yıldır çiçekleriyle sevenlerin yüzünü güldürüyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Şükrü Umurhan, asıl mesleği olan serigrafi ustalığını bıraktıktan sonra açtığı çiçek tezgahında 20 yıldır çiçekleriyle sevenleri mutlu ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Şükrü Umurhan, eşi Ayşe Umurhan ile birlikte 20 yıldır çiçek satarak geçiniyor. Asıl mesleği serigrafi ustalığı olan ve gözleri görmemeye başlayınca mesleğini bırakmak zorunda kalan Şükrü amca, eşi ile birlikte geçimini sağlamak için açtığı tezgah ile çiçek satmaya başladı. Çocukluğundan beri hep çalıştığını ve elleri tutana kadar çalışacağını söyleyen Umurhan, bölge esnafının da sevgilisi olmuş.

Her gün sabah erkenden gelerek Ramazan Paşa Camii önündeki tezgahını açan Şükrü Umurhan (77), seyyar tezgahında sattığı çiçeklerle de sevgililerin yüzünü güldürüyor. İlerleyen yaşına rağmen geçimini sağlamaya çalışan Umurhan, bölge esnafının da göz bebeği oldu. Her gün erken saatlerde uyanıp üstünü giydikten sonra motoruna atlayarak tezgahını açan Umurhan, sevginin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini ifade ederek çiçek alacak gençlere, parası çıkışmasa dahi destek olduğunu belirtti. Yüzündeki gülümsemeyi hiç bırakmayan Umurhan, her gün işe giderken kendisine seslenen caddedeki esnafları selamlamayı, bazılarının dükkanına girip çayını içmeyi de ihmal etmiyor.

Çocukluğundan beri hep çalıştığını ve eli ayağı tuttuğu sürece çalışacağını ifade eden Umurhan; “20 senedir çiçekçilik yapıyorum. 20 yıldır çiçeklerimden kazandığım parayla çocuk büyüttüm, evlendirdim, şimdi torunumu da evlendiriyorum. Çiçek satışlarımızda biraz düşüş var ama şükürler olsun ekmek paramız çıkıyor. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Önemli olan da bu zaten, muhtaç olmamak. Şükürler olsun burada herkes tanır ve severler beni. Kimseyle takıntım olmaz. Sağolsun hepsi sahip çıkar bana. Daha önce ben zanaatkardım. Serigrafi ustasıydım ama gözlerim görmemeye başlayınca işimi bırakmak zorunda kaldım. Sonra da çiçekçiliğe başladım ve 20 senedir eşim ile birlikte açtığımız tezgah ile geçimimizi sağlıyoruz. Özlem Başkan’dan da Allah razı olsun. O bize bu yeri verdi. Onun sayesinde burada tezgahımı açıp, ekmek yiyoruz. Emekli olamadım ama devletimizden de Allah razı olsun ihtiyar aylığı alıyorum. Her gün sabah 9’da gelir tezgahımı açarım, akşam 6’ya kadar da sevenler için burada bekliyorum” dedi.

“Sevginin önüne kimse geçemez”
Tezgahına gelenleri hiç bir zaman para için geri çevirmediğini ifade eden Umurhan; “Gül, karanfil, kasımpatı ve nergislerim var ama şu anda en çok saksı çiçekleri rağbet görüyor. 20 yıldır burada çiçeklerimle sevenleri mutlu ediyorum. Bu zamana kadar kimseyi de para için geri çevirmedim. Parası yetmiyorsa dahi istediği çiçeği verdim. Gül on lira mı, beş lira ver diyordum gençlere. Sevgilisine götürecek çünkü. Sevginin önüne hiçbir şey geçmez. Şu anda zamlar bizi de çok etkiledi. Yüzde 120 zam yaptılar. Yılbaşından önce aldığım gül demetlerini şimdi satınca yerine koyamıyorum. Haliyle satış fiyatları da yükseldi. Vatandaş çok diyor ama sormuyor ki sen kaça alıyorsun diye. Şimdiki gençler de istediği bir şey alınmayınca ağlıyor ama ağlamamalı. Evet ekonomik sıkıntı var ama giydiklerini eskitmeden hemen gidip yenisini alıyor. Bizler eskiden yamalı pantolon giyiyorduk. Eskicilerden ayakkabı alır giyerdik. Şimdi kimse eski giymiyor, hemen gidip yenisini alıyor” dedi.

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