Davutlar Mahallesi'nde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi’nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler bugüne kadar 20 sokak ile 2 caddede yürüttükleri çalışmaları tamamladı. Çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde yaşama geçirilen çalışmalar sayesinde Davutlar Mahallesi’nin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları çözülüyor. Bölgede ilgili kurumlarla eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar 20 sokak ile 2 caddenin alt ve üstyapıları bütünüyle yenilendi. Son olarak Gücün, Kavalcı, Emekçi, Eren, Köroğlu, Başaran, Sedef, Çakıcı, Çengel, Asena ile Neşe sokalar ile İnönü Caddesi’ni tümüyle yenileyen ekipler Fatih Caddesi, Tütüncü, Arapçı, Hazar ve Kavak sokaklarda yol yapım çalışmalarına başladı. Alt yapı yenileme işleri tamamlanan cadde ve sokaklara zemin iyileştirme çalışmalarının ardından kilit parke taşı döşenecek.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Davutlar Mahallesi’ndeki alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Davutlar Mahallesi’nde hizmet seferberliğimiz hız kesmeden sürüyor. Başkanımız Ömer Günel’in talimatıyla 20202021 yıllarında mahallede bulunan 20 sokak ile 2 caddenin alt ve üstyapısını yenileme çalışmaları tümüyle tamamlandı. Çalışmalarımıza 2022 yılında da aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.



Davutlar Mahallesi sakini Ayten Erdem ise “Mahallemiz son iki yıldır büyük bir değişim yaşıyor. Alt yapılarımız onarılıyor ve yollarımız yenileniyor. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel sayesinde sokaklarımız, caddelerimiz ve parklarımız daha temiz ve bakımlı hale geliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne mahallemize yaptıkları yatırımlardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.