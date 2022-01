Başkan Arslan ‘Uzun Yaşam Köyü’nü Anlattı

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ilçenin yeni markası ‘Uzun Yaşam Köyü’nü anlattı. Başkan Arslan yaptığı konuşmada, “Bütün paydaşlarla bir bütünlük içinde hareket ederek, birbirimizden güç alıp projelerimizi harekete geçirmek ve hayat vermek istiyoruz" dedi.



Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, beraberinde NTO Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ile birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyelerini yeni ofislerinde ziyaret etti. Hizmet binasının basın emekçilerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Arslan, “Gecemizde gündüzümüzde her an yanımızda olan, başta bizler olmak üzere yaşadıkları coğrafyaya büyük katkı sağlayan basın emekçileri dostlarımızla bir bütün olarak çalışıyoruz. Bütün paydaşlarla bir bütünlük içinde hareket ederek, birbirimizden güç alıp projelerimizi harekete geçirmek ve hayat vermek istiyoruz.”



“Uzun Yaşam Köyü Türkiye’de örnek bir proje olacak”

Nazilli’ye marka değeri kazandıracak olan Uzun Yaşam Köyü projesinden kısa bilgiler veren Başkan Arslan: “Uzun Yaşam Köyü Projesini 2015 yılından bu yana takip ediyoruz. Bu yıldan bu yana belli süreçler geçti. Uzun süren bir süreçti. Uzun Yaşam Köyü projemiz sadece NTO’yu değil birçok kurumu ilgilendiren katma değer üretecek farkındalıklı bir proje. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a projeden bahsettiğimizde her zaman yardımcı oldular. Daha önümüzde planlama süreci var. Bu süreçler geçtikten sonra üst çalışmalara başlayacağız. Bu aşamaları geçtikten sonra daha detaylı bir tanıtım toplantısı yapacağız. Bundan sonra da destek verecek herkese şimdiden teşekkür ederim. Türkiye’de örnek bir proje olacak. Ekibimizle çalışmalara devam ediyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz. Planlamakla uygulamak zaman alır. Zoru başarmak sona ulaşmayı kolaylaştırır. AK Parti Aydın Milletvekili Sayın Bekir Kuvvet Erim’in de projede çok emekleri oldu” dedi.



“Gazetecilerin çalışma hayatı herkese örnek olmalı”

Gazetecilerin çalışma hayatının herkese örnek olması gerektiğini ifade eden NTO Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, “Zaman zaman tüccar arkadaşlarla konuşuyoruz. İşlerinin zorluklarından bahsediyorlar, ama diyorum ki gazetecilerin işini bir görün halinize şükredersiniz. Çok zor bir meslek icra ediyorsunuz. Doğru haberi en doğru ve en kısa sürede insanlara aktarma işi, zaman menfuru olmadan yapmak gerçekten zor bir iş. Bu zor görevi yaparken Allah yardımcınız olsun. Burayı sizin eviniz gibi görüyorum. Burayı çok önceden hak etmiştiniz. Başkan Ümit Özmen nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine, basın mensubu arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Basın bizim olmazsa olmazımız"



Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen de ziyaretlerinden dolayı Başkan Arslan ve Başkan Yüzügüler’e teşekkür ederek, hizmet binasının yapımı aşamasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etti.

