ADÜ Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencileri Sözel Bildiri Birincilik Ödülü'nü almaya hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencileri, Antalya’da gerçekleşen, 4. Uluslararası ve 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi’nde en iyi sözel bildiri birincilik ödülünü almaya hak kazandı.



Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Gezer danışmanlığında ADÜ Hastanesi'nde Uzman Hemşire Esma Özaydın, Arş. Gör Ezgi Arslan ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Halise Çinar’ın hazırladığı bildiri, ‘Hemşirelerin Resüsitasyon Sırasında Aile Varlığına İlişkin Düşünceleri ve Etkileyen Faktörler' konusunda hazırlandı. Bildiri, 4. Uluslararası ve 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi’nde en iyi sözel bildiri birincilik ödülünü almaya hak kazandı.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim elemanlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.

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