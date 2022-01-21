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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaz lambası eşliğinde "Kış Masalı" dinletisi

İHA

Gaz lambası eşliğinde "Kış Masalı" dinletisi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde pandeminin ardından uzun bir aradan sonra şiir dinletisi gerçekleştirildi. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğünce düzenlenen ‘Kış masalı’ isimli şiirmüzik dinletisini gerçekleştiren merkezin usta öğreticileri kursiyerlerine ve konuklarına muhteşem bir gece yaşattı. Geceye farklı bir sahne konsepti ile çıkan usta öğreticiler, gaz lambaları ışığında aydınlattıkları sahnede icra ettikleri birbirinden değerli şiirlerle büyük alkış aldı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisi etkinliğine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, siyasi partilerin ilçe başkanları, sendika temsilcileri, davetliler ve çok sayıda Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri katıldı. Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş, müdür yardımcıları ve usta öğreticilerden oluşan 18 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen ‘Kış masalı’ isimli şiir ve müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Özellikle kursiyerlerinden büyük destek alan usta öğreticiler birbirinden güzel şiirleri müzik eşliğinde izleyicilerine sundu. Geceye farklı bir sahne konsepti ile çıkan usta öğreticiler, gaz lambaları ışığında aydınlattıkları sahnede icra ettikleri birbirinden değerli şiirlerle büyük alkış aldılar.

Program ile ilgili bir açıklama yapan Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş, “Yaklaşık 2 yıldır pandemi nedeniyle bütün bu etkinliklerden mahrum kaldık. Adeta gönül telimiz paslandı. Bizde bu etkinliği bu soğuk kış gününde üşüyen bedenlerimizin yanında içimizi ısıtacak, yüreğimizi ısıtacak. Gönül telimize dokunacak bir gece olsun istedik. Adını ‘Kış Masalı’ koyduk” dedi. Merkez olarak yaptıkları faaliyetlerden de söz eden Müdür Savaş: “Nazilli Halk Eğitim olarak çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Eylül ayından bu yana 32 kurs merkezimizde 296 kurs, 5 bin 360 kursiyere ve 4 bin 335 açık öğretim öğrencisine eğitim vermekteyiz. Spordan halk oyununa, müziğinden dansına, KPSS’den Kur’anı Kerim’ine kadar sayısız pek çok kurslar vermekteyiz. Ben bu kursları 2 kısımda değerlendiriyorum; birincisi meslek edinme, mesleki anlamda sertifika alma ikincisi de sanatsal, sportif, kültürel sosyal alanlara açılan kurslarımız sayesinde bireylerin kendilerini gerçekleştirme, özgüvenlerini artırma, kendisini önemli hissetme Zamanını kaliteli geçirme gibi konularda önem arz etmektedir. Bütün bu işlerin mimarları işlerini, derslerini heyecanla yapan, gönüllere dokunan öğretmenlerimizdir. Onlar hep bu sahnenin arkasında, serginin gerisinde, yanı başında, yapılan bütün bu işlerin mutfağında hep gizli bir kahraman olmuşlardır. Bizde istedik ki, hep perdenin arkasında, sahnenin gerisinde olmanın, bu defa sahnede olsun istedik. Bu anlamda güzel bir program olacağını umuyorum. Buradan Halk Eğitim ailesine yönetim ekibine, öğretmenlerimizin hepsine, memurlarımıza ve personellerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Program sonunda ayakta alkışlanan ekibe Başkan Özcan ve Müdür Şimşek tarafından çiçek takdim edildi. Müdür Şimşek, Kış Masalı şiir ve müzik dinletisinin 2. Bölümünün de sahnelenmesini isterken Başkan Özcan ise konuşmasında ekibe çok teşekkür etti.

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