Sakin şehir unvanına sahip Yenipazar’da, ekoturizm çalışmaları devam ediyor

‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Aydın’ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, ilçe genelinde ekoturizme yönelik çalışmalar da aralıksız devam ediyor.



Türkiye’nin Yavaş Şehirleri (Cittaslow) arasında bulunan Yenipazar’da, belediye, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler bir araya gelerek, bölgede yapılması düşünülen ekoturizm konusunda inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler ile birlikte bölgedeki doğal ve tarihi güzelliklerin ekoturizme kazandırılması hedefleniyor. İncelemeler hakkında açıklamalarda bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından birçok zenginliğe sahip Yenipazar’da, farklı alanlarda inceleme gezisi düzenlendi. Suların ve kuşların buluştuğu”, Büyük Menderes Nehri’yle, Akçay’ın birleştiği, leyleklerin ve Gri Balıkçıl kuşlarının üremek için geldiği Direcik köyünde incelemeler yapıldı. Yenipazar belediyesine ait atıl bir şekilde duran eski köy kahvesi ve hemen yanındaki damların restore edilerek, ekoturizm faaliyetlerinde hizmet vermesiyle ilgili, ziyaretçi tanıtım merkezi ve kuşları tanıtan bir küçük müze niteliğine dönüştürülmesine yönelik bir proje hazırlanması için işbirliği yapılması kararı alındı. Direcik’te teknolojide kullanılarak yapılacak düzenlemeler ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmaya çalışılacak” dedi.



İlçe genelinde yapılması düşünülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Sürücü; “Karaçakal’da bulunan eski ilkokulun restoresinin yapılarak, Tohum ve Tarım Akademisine dönüştürülmesi ve bölgede yapılacak faaliyetlerde kamp merkezi olarak kullanılması için bir çalışma yapılmasıyla ilgili işbirliği yapılacak. Orthosia antik kenti, Donduran Kulesi, Alhan hamamı gibi tarihi mekanlarla birlikte geleneksel yaşamının devam ettiği birçok otantik köye sahip Yenipazar, aynı zamanda nadir bitki örneklerinin olduğu, zengin yaban hayatının bulunduğu doğal alanlara, birçok ilçe ve köylerin aynı anda görülebildiği harika manzaralara sahip yürüyüş parkurlarına da sahiptir. Yenipazar’ın önemli sulakalanlarından Aşağı Dip Gölü’nde Kuş Gözlem turizminin gelişmesi, yürüyüş ve gezi rotalarına yönelik çalışmalar yapılacak. Yenipazar pidesiyle gastronomi de öne çıkan Yenipazar, Yörük Ali Efe Müzesi’yle ve yöresel pazarlarıyla da gelen konukları ağırlamaktadır” dedi.



Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen incelemelere Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Proje bölümünden sanat tarihçisi Umut Özgür Özel, bilişim grubundan Mustafa Korkmaz ve Işılay Kocabaş, ADÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Kara, EKODOSD derneğinden Bahattin Sürücü ve Hakan Bahçecioğlu katıldı.

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