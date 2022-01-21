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Öğrencilere karnelerini veren Vali Aksoy; Tatilinizi iyi değerlendirin Aydın’da 793 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

İHA

Öğrencilere karnelerini veren Vali Aksoy; Tatilinizi iyi değerlendirin Aydın’da 793 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Aydın’da 20212022 eğitimöğretim yılının ilk dönemi sona ermesiyle 852 okulda 185 bin 125 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Düzenlenen törende öğrencilere karnelerini veren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, tüm öğrencilerin tatilini iyi değerlendirerek 2. Yarıyıla dinlenmiş halde başlamalarını tavsiye etti.
Aydın'da 852 okulda eğitim gören 185 bin 125 öğrenci ve 15 bin 54 öğretmen düzenlenen karne töreni ile yarı yıl tatiline başladı. Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Hüseyin Aksoy, öğrencilerin heyecanına ortak olup bazı öğrencilerin karnesini bizzat kendisi verdi.
Aydın genelinde 852 okulda eğitim gören 18 bin 326 okul öncesi, 57 bin 731 ilkokul, 54 bin 194 ortaokul, 54 bin 81 lise, özel eğitim okullarında 793 öğrenci olmak üzere toplam 185 bin 125 öğrenciye karne hazırlandı. Efeler Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Savcısı Kurtca Eker, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Kaymakam Cemal Şahin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve davetliler katıldı.
Okulda gerçekleştirilen karne töreninin ardından açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın’da ilk yarı yılın sorunsuz olarak sona erdiğini belirterek eğitim camiasında görev yapan öğretmen ve idarecilerin yanı sıra öğrenci ve velilere teşekkür etti.
Aydın genelinde 852 eğitim kurumunda 185 bin 125 öğrenciye karnelerini verdiklerini belirterek öğrencilerin 04 Şubat 2022 tarihine kadar yarıyıl tatilinde olacaklarını söyledi.
“Tatilinizi iyi değerlendirin”
Tören sonrası yaptığı açıklamada tüm öğrencilerin tatilini iyi değerlendirmesini isteyen Vali Hüseyin Aksoy, “Birinci dönem herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. Temennimiz ikinci eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetle eğitim öğretime devam edebilmek. Emeği geçen bütün çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bugün karne törenimiz şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz Ortaokulunda yaptık. Bu vesile ile başta savcımız olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ülkenin birliği ve dirliği için mücadele eden kanını akıtan bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" diyerek öğrencilerin bl bol kitap okumasını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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