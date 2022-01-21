Nazilli siste kayboldu

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde yağmurlu havada aniden oluşan sis şehrin üstünü kapladı.



Nazilli'de yağıştan sonra gökyüzü renginin kızıldan griye kadar her renginin yer aldığı sis sırasında kent merkezindeki 17 katlı Nazilli Belediye binası gözden kayboldu. Bir vatandaşın evinin balkonundan cep telefonu ile çektiği video beğeni topladı. Sağanak yağışın etkisi altına aldığı yurdun batı kesimlerine yer alan Nazilli’de yağmurla birlikte gelen sis etkili oldu. İlçe üzerindeki gökyüzünün renkten renge girdiği ve sonradan etkisini gösteren sisle birlikte griye döndüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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