Didim emniyeti aranan 3 şahsı yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan haklarından yakalanması bulunan ve cezası kesinleşmiş 3 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan haklarından yakalanması bulunan ve cezası kesinleşmiş 3 zanlıyı yaptığı çalışmalar neticesinde yakaladı. Yapılan çalışmalar neticesinde Söke ilamat infaz masasınca “Hırsızlık” suçundan “10 yıl 8 ay”, Didim ilamat infaz masasınca “hırsızlık” suçundan “1 yıl 6 ay” hapis cezası bulunan M.D. Bodrum İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında “Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak suçundan aranma kaydı bulunan ve 4 yıl 2 ay” hapis cezasına çarptırılan M.A. ile Aydın Ağır Ceza İlamat Masasınca “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden olma ” suçundan aranma kaydı bulunan ve 3 yıl 4 ay” hapis cezası bulunan M.B. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.