Didim'de tütün operasyonu

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Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri çok sayıda kıyılmış tütün ve doldurulmuş makaron ve açık vaziyette kaçak tütün ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahallede bulunan bir işyerinde yapılan aramalarda; “9 bin 660 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 bin gram açık vaziyette kıyılmış tütün ele geçirildi. İşyeri sahibi H.T. adlı şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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