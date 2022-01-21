Nazilli’deki okullarda karne sevinci

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 20212022 EğitimÖğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Nazilli’de Kaymakam Arısoy ve Müdür Şimşek’in elinden karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık tatile koştu.



Nazilli’de ara tatil nedeniyle ilçe protokolü tarafından temsili olarak kırsal Esenköy ilk ve ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Okulu ziyaret eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, öğrencilerle tek tek ilgilenerek karne, başarı belgesi ve hediyelerini verdi. Okul öncesi eğitimi ala öğrenciler ilk kez karne ile tanışırken liselere giriş sınavlarına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ise takdirteşekkür belgelerinin yanı sıra hediyelerini de aldılar. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Soydemir, Timuçin Kılınç ve Mustafa Çelik de öğrencilerin karnelerini vererek heyecanlarına ortak oldu.



Nazilli’de 30 bin öğrenci ile 2 bin 350 öğretmenin ara tatile girdiğini ifade eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Dönem itibariyle okullarımız kapanmadan eğitimöğretim devam etti. Yüz yüze yapılan eğitim her zaman için çok önemli. Sanal olarak yapılan eğitim asla yüz yüze yapılan eğitimin yerini tutmuyor. İnşallah ikinci dönemde de yüz yüze eğitimin devam edeceğini düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz projelerle güzel bir eğitim yılı geçirdiğimizi düşünüyoruz ve mutluyuz” dedi.



Öğrencilere karnelerini, başarı belgelerini ve hediyelerini tek tek teslim eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Bu dönem pandemi etkisi altında zor bir eğitim öğretim hayatı geçirdiniz. Sağlığınız bizler için çok önemli. Derslerinizdeki başarı da çok önemli. Bu nedenle ara tatilde iyice dinlenerek bol bol kitap okuyun. İkinci dönemde daha başarılı bireyler olarak öğrendiğiniz her şeye bir yenisini ekleyerek hayata ve sınavlara hazırlanmanızı diliyorum. Bugün başarılı bir okul olarak karne heyecanını sizlerle paylaşmaktan dolayı ayrıca çok mutluyum” dedi.

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