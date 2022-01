Uzmanlardan velilere uyarı: "Tatilde çocukları dijital tehlikeden koruyun"

Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi. Önümüzdeki iki haftalık tatil süresinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Netkampüs Eğitim Hizmetleri Kurumu Eğitim Koordinatörü ve Oktaylar Bilim Okulları Kurucusu Öğr. Gör. Hasan Can Oktaylar Bir çok veli ve öğrenci tarafından tatilin yanlış algılandığını hatırlatarak önümüzdeki süreçte çocukların dijital tehlikeden uzak tutulmasını önerdi.



Gerek okulların tatil olması gerekse etkili kış şartları dolayısıyla çocukların önümüzdeki tatil sürecinde sosyal aktiviteden uzak evde bir tatil geçireceklerini kaydeden Netkampüs Eğitim Koordinatörü Ögr. Gör. Hasan Can Oktaylar çocukların dijital tehlikeden uzak tutulmasını önerdi. Gereğinden fazla televizyon izleyen ve bilgisayar başında vakit geçiren çocukların bilişsel yetersizlikler, dikkat ve odaklanma sorunları, dil gelişimi ve motor becerilerinde yavaşlama olduğunu belirten Oktaylar “Günümüz çocuklarının vazgeçemediği dijital cihazlar kontrolsüz kullanılırsa tıpkı bir uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor. Bu da çocuğun gelişimini olumsuz etkiliyor” diyerek tatil boyunca çocukların eski oyunlarla ve aktivite içeren etkinliklerle vakitlerini değerlendirmesini istedi.



Sessiz sedasız evin bir köşesinde ya da odalarında ellerindeki dijital cihazlarla uzun süre hiç gürültü yapmadan çocukların vakit geçirmesinin iyiye işaret olmadığını kaydeden Oktaylar, “Hareketsizlikten kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanan çocukların birçoğu maalesef dijital cihazların bağımlısı olmuş durumda. Eğitimciler olarak çocukların çocuk gibi olmasını önemsiyoruz. Bir köşede sessiz sedasız bilgisayar ya da cep telefonuna gömülüp çocukların kendi haline vakit geçirmeleri ileride telafisi zor sonuçlar doğuruyor. Hatta ailede kaynaşmanın sağlanabilmesi için annebabaların çocukları oyun oynamalarını ısrarla tavsiye ediyoruz” dedi.



“Dijital cihazla oynama süresi yaşa göre değişmekle birlikte çocuklarda 40 dakikayı geçmesin”

Bilgisayar, telefon, tablet gibi çağın teknolojik cihazlarının hayatın bir gerçeği olduğunu ve mutlaka kullanılması gerektiğini ancak kesinlikle hayatın kendisi olmadığının bilinmesi gerektiğini kaydeden Netkampüs Eğitim koordinatörü Ögr. Gör. Hasan Can Oktaylar ısrarla dijital cihazla oyun oynamak isteyen çocukların günlük bir ders saatinden fazla cihaz başında olmamasını istedi. Oktaylar “Sabah bilgisayar başına oturan çocuk akşama kadar bu cihazın başından kalkmıyor. Bir süre sonra da maalesef dijital bağımlısı haline geliyor. Aslında çocuklar yapısı ve yaşları gereği hareketli oyunlar oynamalı. Bu nedenle okulların kapalı olduğu bu dönemde çocukların günlük en fazla bir ders saati bilgisayar başında vakit geçirmesi müsaade edilmeli. Vakitlerinin büyük bölümünü ekran karşısında geçiren çocuklarda içe dönük bir yapı oluşuyor. Takım ruhu gelişmiyor ve maalesef daha bencil yetişiyor” diyerek tatilde çocukların dijital tehlikeden uzak tutulmasını istedi.

