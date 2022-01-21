Büyükşehir ekipleri karla mücadeleye hazır

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Meteorolojik tahminlere göre Aydın’ın birçok ilçesinde kar yağışı beklenirken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri de yolların kapanması ve buzlanma ihtimaline karşı hazırda bekletiliyor.

Bugün gün içerisinde yüksek kesimlerde kar yağışına müdahale edilirken buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları devam ediyor. Özellikle Efeler, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Bozdoğan, Yenipazar, Köşk, Çine, Söke, Karpuzlu, Sultanhisar, Koçarlı ve Karacasu ilçelerinde beklenen kar yağışına ve sonrasında oluşabilecek buzlanmaya karşı ekipler de hazırlıklarını yaparak 18 farklı noktada 41 araçla beklemeye başladı.

Vatandaşları, özellikle de sürücüleri yola çıkarken tedbirli olmaya çağıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Hızlı Çözüm Merkezi" 444 40 09 numaralı hattı arayabileceklerini hatırlattı.

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