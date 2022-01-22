Didim'deki oto dolandırıcılığında 5 şüpheli tutuklandı

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Aydın ve İzmir'de otomobillerin kilometresini düşürüp, hasarlarını gizleyerek yaklaşık 38 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Aydın'ın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üst üste gelen otomobil dolandırıcılığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Didim merkezli Aydın ve İzmir'de belirlenen 11 adrese 18 Ocak Salı günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.A., M.C., M.K., U.A., O.A., G.K., A.K., A.Ç., Y.Ç., S.A., M.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 103 mermi, 4 kama ve 1 muşta ele geçirildi. Şüphelilerin kazalı, ağır hasarlı veya yüksek kilometreli lüks otomobilleri düşük fiyata satın alarak tamir ettikten sonra İzmir ve Aydın'ın Didim ilçesinde kilometrelerini düşürdükleri, gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri, daha sonra internet sitesi üzerinden yüksek fiyatlara satarak 38 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.A., A.Ç.,Y.Ç. ve M.K., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. O.A., Ö.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A.,M.C., M.K., G.K. ve A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

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