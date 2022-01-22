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Söke Ticaret Borsası Başkanı Sağel, basın toplantısı düzenledi Vicdanının rahat olduğunu söyleyen Sağel; Borsa Başkanlığından istifasının söz konusu olmadığını söyledi

İHA

Söke Ticaret Borsası Başkanı Sağel, basın toplantısı düzenledi Vicdanının rahat olduğunu söyleyen Sağel; Borsa Başkanlığından istifasının söz konusu olmadığını söyledi

Aydın’ın Söke ilçesinde geçtiğimiz günlerde zeytinyağı fabrikalarına ve bazı zeytin üreticilerine yönelik operasyon düzenlenmiş, zeytinyağı fabrikası sahibi Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel de gözaltına alınmıştı. Ahmet Nejat Sağel ve oğlu gözaltı süreleri ve sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmışlardı.
Mahkeme süreci devam ederken, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel yaptığı basın toplantısı ile açıklamalarda bulundu.
Söke Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan basın toplantısına katılanlar ve Sağel’e destek verenler arasında; Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Borsası Meclis Üyeleri de yer aldı.
“Açıklamayı Borsa Başkanı olarak yapıyorum"
Sözlerine katılım ve desteklerinden dolayı Söke Ticaret Odası ve Söke Ziraat Odası Başkanları, Borsa Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine teşekkür ederek başlayan Ahmet Nejat Sağel; basın toplantısını Borsa Başkanı olarak düzenlediğinin altını çizdi.
Hakkında yapılan medyadaki bazı haberlerin bilgi kirliliği yaydığını ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme gereği duyduğunu ifade eden Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel; “Emniyete verdiğim ifadede, şirket sahibi Ahmet Nejat Sağel olarak açıklamalarımı yaptım. Bugün burada ise Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olarak açıklama yapıyorum. Her şeyden önce bilinmesini isterim ki, vicdanım rahattır ve çok şükür veremeyecek hiçbir hesabım yoktur. Şirketime ve tarafıma yapılan asılsız iddialar nedeniyle, emniyette ve adliyede ifade verdim. Soruşturma süreci devam etmektedir. Soruşturmanın gizliliği ilkesi gereğince dosya safahatı hakkında bilgi veremiyorum. Masumiyet karinesine göre, hiç kimse benim hakkımda karalama veya yargısız infaz yapamaz. Bunu yapmaya kalkanlar olursa gerekli hukuki yollara derhal başvururum. Ben yüce Türk adaletine sonsuz güveniyorum” dedi.
“İstafa etmem söz konusu değil"
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun bizzat kendisini aradığını belirten Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel; “Söke de güzel işlere imza attığımı, olayın başından beri takibinde olduğunu ve görevime devam etmem gerektiğini bizzat kendisi tarafıma iletmiştir. Bu nedenle, Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmem söz konusu değildir. Dolayısıyla görevime aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğim” dedi.
Basın toplantısında mahkeme süreci ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği soru kabul etmediğini belirten Ahmet Nejat Sağel; “Soru almıyorum çünkü yukarıda da belirttiğim üzere, soruşturmanın gizliliği ilkesi esastır. Bunlardan farklı bir şey söylemem mümkün değildir. Zaten ilk ağızdan en doğru bilgileri sizlere aktardım" ifadelerini kullandı.

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