Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-0

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT'yi 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-17 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 2 mağlubiyetin ardından 6'ncı galibiyetini alan Aydın ekibi 19 puana ulaşırken, konuk takım 25 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-01-22 17:47:47



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