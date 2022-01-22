Aydın'ın Sultanları PTT'ye şans tanımadı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 16. hafta maçında evinde PTT’yi ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada fırtına gibi esen Aydın’ın Sultanları rakibine set vermeden maçı 30’lık net bir skorla kazandı.
Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan Aydın’ın Sultanları, karşılıklı sayıların ardından setin sonunu daha iyi oynayan taraf oldu ve seti 2624 kazandı. İkinci sette de sahaya etkili oyun yansıtan Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü ve ikinci seti 2517'lik skorla farklı kazandı. Üçüncü sette de rakibine parkeyi dar eden Sultanlar, 25 20'lik skorla seti tamamlayarak, maçı rahat bir şekilde almayı bildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.