Kuşadasıspor - Altındağspor: 0-0

KUŞADASI

HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Sedat Bayrak (xx), Yusuf Doğan (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xxx) Hasan (xx) (Dk. 89 Atakan), Ömer Alp (xx), Hayrullah (xx), Mustafa (x) (Dk. 66 Emre xx), Galip (xx), Ferhat (x) (Dk. 46 Ozan x), Murat (xx), Barış Sungur (x) (Dk. 46 Yiğit Gökoğlan xx), Ali Öztürk (x), Mehmet Bağlı (x)

ALTINDAĞSPOR: Gökhan (xxx) Bayram Can (xx), Osman (xxx), Gürkan (xxx), Hüseyin (x), Emre Can (xx), Muzaffer (xx), Mehmet Erkut (xx) (Dk. 86 Bekir Can), Alperen (x) (Dk. 75 Fatih x), Hakan (xx), Eren Görür (xx) (Dk. 78 Aybars x)

SARI KARTLAR: Osman, Gürkan (Altındağspor), Barış Sungur, Hayrullah, Murat (Kuşadasıspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetle Play-Off hedefinin gerisinde kalan Kuşadasıspor, evinde Altındağspor'la yenişemedi: 0-0. Bu skorla Kuşadasıspor puanını 29 yaparken, Altındağspor 28 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-01-23



