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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadasıspor - Altındağspor: 0-0

DHA

Kuşadasıspor - Altındağspor: 0-0


KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Levent Balcı (xx), Sedat Bayrak (xx), Yusuf Doğan (xx)
KUŞADASISPOR: Necati (xxx) Hasan (xx) (Dk. 89 Atakan), Ömer Alp (xx), Hayrullah (xx), Mustafa (x) (Dk. 66 Emre xx), Galip (xx), Ferhat (x) (Dk. 46 Ozan x), Murat (xx), Barış Sungur (x) (Dk. 46 Yiğit Gökoğlan xx), Ali Öztürk (x), Mehmet Bağlı (x)
ALTINDAĞSPOR: Gökhan (xxx) Bayram Can (xx), Osman (xxx), Gürkan (xxx), Hüseyin (x), Emre Can (xx), Muzaffer (xx), Mehmet Erkut (xx) (Dk. 86 Bekir Can), Alperen (x) (Dk. 75 Fatih x), Hakan (xx), Eren Görür (xx) (Dk. 78 Aybars x)
SARI KARTLAR: Osman, Gürkan (Altındağspor), Barış Sungur, Hayrullah, Murat (Kuşadasıspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetle Play-Off hedefinin gerisinde kalan Kuşadasıspor, evinde Altındağspor'la yenişemedi: 0-0. Bu skorla Kuşadasıspor puanını 29 yaparken, Altındağspor 28 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2022-01-23 15:02:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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