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Kuşadalı minik öğrenciler yarıyıl tatilinde etkinliğe doyuyor

İHA

Kuşadası Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Programın ikinci gününde düzenlenen ritim aletleri yapımı ve çalımı atölyesi Kuşadalı minik öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadalı minik öğrenciler yarıyıl tatilinde etkinliğe doyuyor

Kuşadası Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Programın ikinci gününde düzenlenen ritim aletleri yapımı ve çalımı atölyesi Kuşadalı minik öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası’nda minik öğrenciler sömestr tatillerini Kuşadası Belediyesi’nin hazırladığı eğlenceli aktivitelerle geçiriyor. “Kuşadası’nda Tatil Var” başlığıyla düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde İbramaki Sanat Galerisi’nde ritim aletleri yapımı ve çalımıyla ilgili bir atölye düzenlendi. Anıl Yıkgeç Sevil ve Begüm Ateş’in koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte minik öğrenciler, boş kova, karton bardak, mercimek, lastik toka gibi malzemeler kullanarak çeşitli ritim aletleri yaptı. Minikler daha sonra yaptıkları enstrümanlarla şarkılar çalarak keyifli vakit geçirdi. 3 seans halinde gerçekleşen etkinliğe minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Proje eğitmeni Anıl Yıkgeç Sevil “Çocuklarla plastik kova, karton bardak gibi geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak mini davul ve marakas yaptık. Daha sonra hazırladığımız enstrümanlarla şarkılar çaldık. Hep birlikte keyifli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Bizleri Kuşadalı çocuklarla buluşturdukları için Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

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