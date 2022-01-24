Deveci başkandan, mevkidaşlarına çağrı “Devecilik kültürümüze sahip çıkalım”

Aydın’da “Deveci Başkan” olarak bilinen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, mevkidaşlarına seslenerek devecilik kültürüne sahip çıkılması çağrısında bulundu.



Aydın’da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri, 1 yıllık pandemi arasının ardından yeniden başladı. Aydın’da deve güreşleri denince ilk akla gelen ilçelerden olan İncirliova’nın Deveci Başkan olarak bilinen Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve güreşi organizasyonlarının belediyelerin destekleri ile yapılabildiğini ifade etti. Deve güreşi organizasyonların yapıldığı 8 ilin belediye başkanlarına seslenen Başkan Kaya, devecilik kültürüne sahip çıkılması çağrısında bulundu.



Bu yıl 35. İncirliova Deve Güreşi Festivali’ni panayır havasında geçirdiklerini ifade eden Başkan Kaya, deve güreşi kültürünün yaşatılması gerektiğine vurgu yaparak “Aydın’da deve sayısı çok olduğu için zorlanıyoruz. Artık festival yapmak çok zor. Belediye başkanlarının desteği olmazsa bu işler zor oluyor. Yani belediye başkanları desteklerse bu devecilik kültürü yaşar. Bunun yaşaması için belediye başkanlarının elini taşın altına koyması lazım. Yaşaması lazım bu kültürün. Bu kültürü yaşatmak için güreşi yapan 8 vilayetin belediye başkanlarının sahip çıkması lazım. Ben deveci başkan olarak bu konuda rica ediyorum” dedi.



Öte yandan Aydın genelinde devecilik kültürü yaygın olarak devam ederken, birçok deveci de güreş sezonu öncesi gözü gibi baktıkları develeri, hazırladıkları havut, çul gibi ürünler ile adeta gelin gibi süslüyor.

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