Söke Belediyesi’nden Tuzlama

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Son günlerde etkili olan aşırı soğuk havalar nedeniyle Söke adeta buz tuttu. Soğuk havalarla birlikte yaşanan buzlanma ve don olayı ile ilgili olarak Söke Belediyesi gerekli müdahaleleri yaptı.

Söke Belediyesi ekiplerince, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezinde bazı noktalarda yaşanan buzlanmaya karşı, tuzlama çalışması yapıldı. Yollarda vatandaşların ve sürücülerin güvenliği için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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