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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Aydın'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete suç duyurusu

İHA

AK Parti Aydın'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete suç duyurusu

AK Parti Aydın İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir televizyon programında sarf ettikleri sözler hakkında Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Sedef Kabaş'ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik sarf ettiği sözler üzerine AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Kabaş'ın yanı sıra, CHP milletvekilleri Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, partililerle birlikte Aydın Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukların da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye'nin Büyük Lideri'nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir. Hiçbir aklı selim selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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