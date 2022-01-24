Söke'de Uğur Mumcu anıldı

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Gazeteciyazar Uğur Mumcu, 29’ncu ölüm yıldönümünde Söke’de bazı dernek ve kuruluşlar tarafından anıldı.



Gazeteciyazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine Söke Belediye Başkan vekili Mehmet Mert, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, siyasi parti temsilcileri katıldı.



Saygı duruşu ile başlayan anma törenin ardından yapılan basın açıklamasında, “Bundan 29 yıl önce hunharca katledildi, Uğur Mumcu. Onu katledenler, bedenine kast etmenin ötesine geçemediler, geçemeyecekler. Uğur Mumcu’nun düşünceleri, uyarıları tüm Atatürkçü, devrimci, ilerici ve aydınların belleğinde dipdiri durmaktadır" denildi.



Yapılan açıklamanın ardından Uğur Mumcu anıtına karanfiller bırakıldı.

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