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Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Güney Ege'de fırtına bekleniyor.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Güney Ege'de rüzgarın yarın (25.01.2022Salı) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (5075km/sa) fırtına, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde (90km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Güney Ege'deki fırtınanın Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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