Söke'de motosiklet kazası

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

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Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yenicami Mahallesi eski Tariş önünde meydana gelen kazada; Gönen A. yönetimindeki 09 AFL 789 plakalı motosikleti ile yeni yapılan yolda oluşan çukuru görmeyerek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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