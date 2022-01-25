Bozdoğanlılar beyaz bir sabaha uyandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde beyaz bir sabaha uyanan vatandaşlar, dışarıya çıktıklarında kar sürprizi ile karşılaştılar.



Ülke genelinde olduğu gibi kar yağışı, Aydın’da da etkisini göstermeye başladı. Özellikle Aydın’ın doğu ilçelerinde kar yağışı kent merkezlerine kadar inerken, Bozdoğanlı vatandaşlar da bugün beyaz bir sabaha uyandı. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar, sabaha kadar etkisini gösterirken sokak ve caddeler beyaza büründü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar ise beyaz bir manzara ile karşılaşırken, özellikle çocuklar soğuk havaya aldırış etmeden dakikalarca kar topu oynadı. Birçok vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonları ile fotoğrafladı. İlçe genelindeki yüksek kesimlerde ise etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ekipler çalışma başlattı.

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