Yakınları uyandıramayınca polis ekipleri uyandırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınları tarafından telefonla ulaşılamayan ve hayatından endişe edilen şahıs ekipleri harekete geçirirken, olay yerine gelen ekipler tarafından şahsın uyuyakaldığı tespit edildi.



Olay, Cuma Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 5'inci katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail E.'nin şehir dışında bulunan yakınları bir süre kendisinden haber alamadı. Şahsın hayatından endişe duyan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri apartmana girip, şahsın bulunduğu kattaki daireye çıktı. İsmail E. zile basarak kendisine ulaşmaya çalışan ekiplere bir süre sonra uykulu gözlerle kapıyı açtı. Şahsın herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığını ve uyuyakaldığı tespit edilince olay yerindeki tüm ekipler normale döndü.

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