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ADÜ’ye Amerikalı konuk ADÜ’de, “Amerika'da Fizyoterapi” konulu etkinlik gerçekleştirildi

İHA

ADÜ’ye Amerikalı konuk ADÜ’de, “Amerika'da Fizyoterapi” konulu etkinlik gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Terapi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından “Amerika’da Fizyoterapi” adlı etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Cüre’nin organize ettiği etkinliğe, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York Eyaletine bağlı Buffalo şehrindeki özel bir kliniğin sahibi Dr. Fzt. Anthony Sterlace ve stajyer öğrencisi katıldı. Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğretim elemanları, Fizyoterapi Programı öğrencilerinin katıldığı ve Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Cüre’nin simultane tercüme ettiği toplantıda, Dr. Fzt. Anthony Sterlace, A.B.D.’de hastaların fizyoterapi hizmetlerine nasıl ulaştıklarını, Covid19 pandemisinin tedavi planlarına etkisini ve tedavi prensiplerini anlattı. Dr. Fzt. Anthony Sterlace, önlisans Fizyoterapi öğrencilerine önerilerde bulunarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sorularını cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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