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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, soğuk havayı sıcak çorba ile ısıttı

İHA

Kış aylarının en soğuk günlerini geçiren Aydın'da sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, soğuk havayı sıcak çorba ile ısıttı

Kış aylarının en soğuk günlerini geçiren Aydın’da sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapılıyor.

Güneşin ilk ışıkları günü aydınlatmadan ve ısıtmadan önce vatandaşların bazıları işlerine yetişmeye çalışırken, bazıları ise ekmek teknelerini kurmaya çalışıyor. Kışın en soğuk zamanlarının geçtiği bu günlerde; kahvaltı yapmak için vakit bulamayan ya da kısıtlı bütçesinden dolayı günün ilk öğününü atlamak zorunda kalan vatandaşlar oluyor.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, yemekhanelerinde hazırladığı binlerce kişilik sıcak çorbayı, sabahları kentin farklı noktalarında kurduğu ikram duraklarında vatandaşlarla buluşturuyor. Tek kullanımlık karton bardaklarda servis edilen çorba ikramı vatandaşlardan tam not alıyor.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz"
Yoksulluk düzeyinin gittikçe arttığını gelen sosyal yardım taleplerinden rahatlıkla anlaşılabileceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Sosyal yardım başvurularındaki artıştan bile bir sonucu çıkartabiliriz. Çorba ikramlarımızı sabah erken saatlerde yapıyoruz. Güne karanlıkta başlayan vatandaşlarımızı sıcak bir merhaba demiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Soğuk kış şartlarında çok iyi bir uygulama”
Soğuk hava ve alım gücündeki düşüş nedeniyle işlerinin azaldığını belirten pazar esnafı Engin Kökçü, “Fiyatların yüksekliğinden millet muzdarip, pazara gelmiyor. Biz de karnımızı doyurduğumuza dua ediyoruz. Günü kurtarıyoruz. Vatandaşın alım gücü düşük, fiyatlar yüksek” dedi. Büyükşehir’in çorba ikramından memnun olduklarını da belirten Kökçü “Soğuk kış şartlarında çok iyi bir uygulama, biz memnunuz. Sadece esnaf değil, yoldan geçen vatandaş da bundan faydalanıyor” şeklinde konuştu.

“Bir bardak çorba olması makbule geçiyor”
Pazarcı esnafının toptan fiyatına satışlar yapmak durumda kaldığına değinen Mahmut Keser, “Önceden bir kilo alınıyordu şimdi iki adet alıyor. Şu an piyasa allak bullak, alıcı yok pazarcı boş gelip boş gidiyor. Birçok pazarcı toptan fiyatına veriyor” dedi. Çorba ikramının makbule geçtiğini ifade eden Keser, “Allah razı olsun. İnsanlar sabah burada soğuktan donuyor. Bir bardak çorba olması makbule geçiyor” dedi.

“Sabahleyin tezgah kurulmadan çorba ikramı anlayana çok güzel bir şeydir”
Her geçen yılın ekonomik olarak bir önceki yılı arattığına dikkat çeken Mehmet Avcı, “Bir önceki yıl bundan iyiydi, daha önceki yıl çok daha iyiydi. Neden kaynaklanıyor, girdi maliyetleri yüksek. Çiftçinin 3 tane sıkıntısı var; gübre, mazot ve ilaç. Bundan sonra kaderine bırakılıyor, Allah verirse hep beraber yoksa bizden gidiyor. Haftada iki pazar yapıp 50 kilo kestane ve incir satıyorsam, artık bunu bir ayda satıyorum. Maliyetlerim ise aynı, BağKur primim var ödeyemiyorum” dedi. Çorba ikramından memnun olduğunu belirten Avcı, “Başarılı ve samimi buluyoruz. Çorba içsem de içmesem de teşekkür ediyorum, bu hizmettir. Sabahleyin tezgah kurulmadan çorba ikramı anlayana çok güzel bir şeydir. Aydınlı olarak başkanın her zaman arkasındayız” dedi.

“İçimiz ısınıyor ve karnımız doyuyor.”
Sabah çok erken saatlerde güne başladıklarını ve pazara geldiklerini belirten Gülay Atilla, “Bu soğukta kimse dışarı çıkmıyor, Mallarda çok pahalı, pazarlar çok zor oluyor. Çorba ikramı yapanlardan, Allah razı olsun içimiz ısınıyor ve karnımız doyuyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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