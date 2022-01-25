Nazilli Belediyesi KKTC Serdarlı Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü imzaladı

Nazilli Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Serdarlı Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkileri oluşturulması adına ön görüşmeler ve yasal düzenlemeler tamamlanarak mutabakat konularını içeren protokol imzalandı.



Nazilli Belediye Başkanlığı ile KKTC Serdarlı Belediye Başkanlığı arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması adına önemli bir adım atıldığını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yavru Vatan KKTC’deki değerli belediye başkanımız ile güzel bir birlikteliğin temelini attık. Oradaki soydaşlarımız ile Nazilli’deki hemşehrilerimizi buluşturmak ve kültürel değerlerimizin yaşamasını temin etmek ve yarınlara daha güzel bakabilmek adına bir protokol imzaladık. Değerli teşriflerinden dolayı ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Nazillimize hoş geldiler, şeref verdiler. Yarınlarda daha iyi ve daha güzel işleri hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.



Misafirperverliklerinden dolayı Nazilli halkına teşekkür eden Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, “Öncelikle Nazilli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İki belediye için de inşallah hayırlı olacaktır. Serdarlı Belediyesi kırsal ve küçük bir belediye. Başkanımızın bize yardımcı olacağından hiçbir şüphem yok. Şimdiden yapacağı katkılardan dolayı bölgem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.



Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı. İmzalanan protokolde; karşılıklı ekonomik, bilimsel ve teknik konularda ilişkilerin sürdürülmesi, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliği kurulması, belediye çalışanlarının eğitiminin ve uzmanlıkların artırılması amacıyla tecrübe alışverişinin sağlanması, turizm ve sporun geliştirilmesi gibi konular yer alıyor.

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