Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı

İstanbul'da hangi yollar kapalı ve açık?

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Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Bozdoğan ilçesinde, jandarma personeli diyaliz hastası 79 yaşındaki Ayşe Konya'yı sırtında taşıyarak hasta nakil aracına ulaştırdı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı. Kar nedeniyle sokaklarına araçların giremediği Örtülü Mahallesi'nde oturan diyaliz hastası Ayşe Konya, rahatsızlığı nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesine gitmek için 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yardım isteyen Konya'nın evine giden sağlık ekibi kar nedeniyle ulaşamayınca jandarma ekiplerinden yardım istenildi. Bölgeye gelen jandarma görevlileri Ayşe Konya'yı sırtına alarak evinden hasta nakil aracına kadar taşıdı. Sağlık aracına bindirilen Ayşe Konya Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK

2022-01-25 22:24:18



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