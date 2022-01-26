Karacasu’da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

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Aydın’ın Karacasu ilçesinde kar yağışı sonrası evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından alınarak, kendilerine teslim edildi.

Aydın’ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde dün kar yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde yollar kapanırken, ekipler yolları açmak için çalışma yaptı. Karacasu’da yaşanan yoğun kar yağışının ardından evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayıp, t evlerinde teslim etti. Vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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