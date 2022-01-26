Karacasu’da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacasu’da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

İHA

Karacasu’da vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kar yağışı sonrası evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından alınarak, kendilerine teslim edildi.
Aydın’ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde dün kar yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde yollar kapanırken, ekipler yolları açmak için çalışma yaptı. Karacasu’da yaşanan yoğun kar yağışının ardından evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayıp, t evlerinde teslim etti. Vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koçarlı MYO’da kitap kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Koçarlı MYO’da kitap kampanyası düzenlendi
ADÜ öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı
Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı
Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Jandarma diyaliz hastası kadını sırtında taşıdı
Nazilli’de 2 zehir taciri yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de 2 zehir taciri yakalandı
Aydın Valisi Aksoy, Başkan Atabay ile görüştü
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy, Başkan Atabay ile görüştü
Nazilli Belediyesi KKTC Serdarlı Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi KKTC Serdarlı Belediyesi ile ...
Teras katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Teras katında çıkan yangın korkuttu
Kuşadası Belediyesi’nden evsizlere sıcak yuva
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden evsizlere sıcak yuva
Pan’ın teneffüsü İbramaki Sanat Galerisi’nde
YEREL HABERLER Pan’ın teneffüsü İbramaki Sanat Galerisi’nde
Kuyucak’ta kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Kuyucak’ta kar yağışı etkili oldu
Aydın’dan İzmir’e mutluluk kolisi
YEREL HABERLER Aydın’dan İzmir’e mutluluk kolisi
Büyükşehir Belediyesi, soğuk havayı sıcak çorba ile ısıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, soğuk havayı sıcak çorba ile ...
Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları ...
Bu da icradan satılık güreş devesi, yarı fiyatına satılacak
YEREL HABERLER Bu da icradan satılık güreş devesi, yarı fiyatına ...
ADÜ’ye Amerikalı konuk ADÜ’de, “Amerika'da Fizyoterapi” konulu etkinlik gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ’ye Amerikalı konuk ADÜ’de, “Amerika'da ...
ADÜ İletişim Fakültesi, ‘Cannes’ Yolcusu
YEREL HABERLER ADÜ İletişim Fakültesi, ‘Cannes’ Yolcusu
Türkiye’de kar, Aydın’da bahar yaşanıyor
YEREL HABERLER Türkiye’de kar, Aydın’da bahar yaşanıyor
Aydın’ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Aydın’ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla ...
Kara hasret Aydın Aydın şehir merkezinde yaşayan birine 10 yılda 1 kar görmek nasip oluyor
YEREL HABERLER Kara hasret Aydın Aydın şehir merkezinde yaşayan ...
Çine Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çine Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi
Tatilci görünümlü uyuşturucu tacirleri Aydın polisini geçemedi
YEREL HABERLER Tatilci görünümlü uyuşturucu tacirleri Aydın polisini ...
Efeler 09, Antalya kampını tamamladı
YEREL HABERLER Efeler 09, Antalya kampını tamamladı
Başkan Atabay; "Daha temiz bir Didim için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Atabay; "Daha temiz bir Didim için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.