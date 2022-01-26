Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Didimli mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Adliyesi’ne gelerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Aksoy ve beraberindeki heyet, Didim ilçesinde ikamet eden Şehit Yusuf Parlak’ın ailesini evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy’a, Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit ile Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.