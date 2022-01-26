Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Güney Ege’de bugün rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
“Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgarın, bu gün (26 Ocak 2022 çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bu gün (26 Ocak 2022 Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.