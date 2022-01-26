Ünlü şovmen Karacan, Defne Joy Foster'ın FETÖ kurbanı olduğunu iddia etti

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının konuğu olan ünlü şovmen Okan Karacan'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Karacan, 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurbanı olduğunu iddia ederek, ölümünün araştırılması gerektiğini ifade etti.

Seren Serengil, Arto, Bircan Bali'nin konuğu olan ve tüm bilinmeyenleri anlattığı programda yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine düşen Okan Karacan, kendine yapılan komployu anlattı. TRT'de program yaparken nasıl alaşağı edildiğini anlatan Karacan, "FETÖ denen illet bizim de üstümüzden geçti" dedi. Daha sonra olayların iç yüzünü anlatan Karacan, yasaklı madde kullandıkları iddia edilen isimlerin hepsinin FETÖ yüzünden işlerinden atıldığını, kendisinin de görülen dava sonucu beraat ettiğini söyleyerek, sorumlular ile mahkemede hesaplaşacağını anlattı.

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın da FETÖ kurbanı olduğunu iddia eden Karacan, o dönem başarılı işler yaptıklarını, Defne Joy Foster'ın nasıl öldüğünün araştırılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra adının taciz olaylarına karıştığını, kendisine komplo kurulduğunu, Bodrum'da tatilde iken 'gözaltına alındı' diye haber kanallarının alt yazı geçtiğini anlatan Karacan, "74 yaşında annem arkadaşlarım beni aradı. 'Gözaltında mısın' diye soran insanlara, 'Hayır ben Bodrum’da tatildeyim' diyerek haberleri yalanladım. Annem gözyaşları içinde beni aradı. Benim annemi üzdünüz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. "Bu tarz haberleri yayanları Allah'a havale ediyorum" diyen Karacan, artık işlerine odaklandığını belirtti.

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