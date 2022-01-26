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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatbikat gerçeğini aratmadı, ekipler zamanla yarıştı

İHA

Tatbikat gerçeğini aratmadı, ekipler zamanla yarıştı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen Aydın İl Afet Müdahale Planı (TAMPAydın) Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçeğini aratmadı, ekipler zamanla yarıştı.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan Aydın İl Afet Müdahale Planı (TAMPAydın) Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi. Acarlar Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikata çeşitli kurum ve kuruluşlar ile gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma ekipleri katıldı. Senaryoya göre 2 katlı bina çöktüğü ve içerisinde 6 yaralı ve 2 ölünün bulunduğu binanın olduğu alana gelen ekipler zamanla yarıştı. Aldıkları eğitimleri sahada uygulama imkanı bulan arama ve kurtarma ekipleri ve AFAD gönüllüleri tatbikatı başarılı şekilde tamamladı.

"14 kurumdan 170 personel katıldı"
Tatbikatta hazırlanan senaryoya göre kentsel arama kurtarma, enkaz, yangın ve KBRN olaylarına 14 kurumdan 170 personel ve 35 araç ile müdahale çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, "Saha tatbikatlarımızın amacı, doğal afetler karşısında farkındalık sağlamak, afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak, çalışma gruplarında görev alan müdahale ekiplerinin hızlı, verimli, etkin koordinasyonunu sağlamak, arama kurtarma personelimiz ve ilimizde bulunan müdahale ekipleriyle Arama Kurtarma potansiyelini öne çıkarmak, eksik yönlerimizi tespit etmek, ilimizde yaşanabilecek muhtemel afetlerde tüm ekiplerin hazır ve eğitimli olmasını sağlamaktır. Müdürlüğümüzün tatbikat koordinatörlüğü tarafından hazırlanan senaryoya göre kentsel arama kurtarma, enkaz, yangın ve KBRN olaylarına, 14 kurumdan 170 personel ve 35 araç ile müdahale çalışmalarını yürüteceğiz. Ayrıca temsili barınma alanı kurma, beslenme hizmeti ve psikososyal destek hizmeti de çalışma sahasında yer alacaktır. Yerel Düzey Çalışma Gruplarının ana ve destek çözüm ortaklarının katılımıyla İl Afet Müdahale Planımızın saha tatbikatını icra edeceğiz" dedi.

"Birinci derece deprem bölgesinde yer alıyoruz"
Aydın'ın birinci derece deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bununla ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği içerisinde devamlı çalışmalar ve hazırlıklar gerçekleştirilmektedir. Türkiye olarak da doğal afetlere karşı hazır olmak, depreme karşı duyarlı olmak bakımından her türlü hazırlıklarımız öncesinde yapıp böyle bir olayla karşılaştığımızda neyi nasıl yapacağımızı, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu en iyi şekilde ortaya koymamız gerekmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından afet eğitim yılı olarak ilan edilmişti. İlimizde de birçok kurum ve kuruluşumuzla iş birliği içerisinde bu eğitim kapsamında önemli çalışmalar ortaya konuldu. Sivil toplum örgütleri, kamu kurumlarının ilgilileri ve gönüllülere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çeşitli eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Özellikle AFAD gönüllüsü olma noktasında vatandaşlarımızın daha duyarlı hale gelmesi bakımından özel çalışmalar da yapıldı. Çok sayıda vatandaşımız duyarlılık göstererek AFAD gönüllüsü olma noktasında başvuruda bulundu. Geçtiğimiz yıl yine Aydın'da İl Afet Risk Azaltma Planı'nı faaliyete geçirdik. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla çeşitli çalışma grupları oluşturuldu. 16 hedef ve 197 eylem il genelinde belirlendi. Bu yıl da İçişleri Bakanlığı'nın tatbikatlara ağırlık verilmesi konusunda belli hedefleri var. Biz de 2022 yılında ilk tatbikatı burada gerçekleştiriyoruz. Burada birçok alanda ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışacaklar. Buradaki amaç bir eksik var mı? Varsa bunları nasıl gideririz? Gruplar arasındaki koordinasyon tam olarak sağlanıyor mu? soruları ile ilgili kurum ve kuruşlarımızın ortak bir çalışmasını burada göreceğiz. Depremleri, afetleri yaşamamayı temenni ediyoruz. Ancak yaşadığımız anda da neyi nasıl yapacağımızı çok iyi bilmek ve hazır olmak geriyor. Bu tatbikatlarla da bunları pekiştiriyoruz" diye konuştu.

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