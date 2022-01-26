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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay’dan tek kurdele ile iki merkez

İHA

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, önemli bir projeyi daha hizmete açtı. Zafer Mahallesi'nde Kadın Aile Çocuk PsikoSosyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi ile Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (EFESAM) hizmete girdi.

Başkan Atay’dan tek kurdele ile iki merkez

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, önemli bir projeyi daha hizmete açtı. Zafer Mahallesi’nde Kadın Aile Çocuk PsikoSosyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi ile Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (EFESAM) hizmete girdi.

Zafer Meydanı’nda daha önce açılın Efeler Belediyesi Hanımevi’nin bulunduğu binada hizmete giren iki merkez için coşkulu bir açılış töreni gerçekleştirildi. Törende Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a eşi Güneş Atay da eşlik ederken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Saraç ve çok sayıda Efelerli vatandaş katıldı. Törene yoğun programları nedeniyle katılamayan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağbaba, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gönderdikleri telgraflarla Başkan Atay’a tebrik mesajlarını iletti.

Bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şöyle konuştu: “Biz hizmet yaptıkça, toplumun sorunlarına odaklandıkça ve yaptığımız hizmetlerin de toplumsal karşılığını gördükçe heyecanımız artıyor, mutluluğumuz artıyor. Doğru şeyler yaptığımıza inanıyoruz ve enerjimiz daha da artıyor. PsikoSosyal Destek Merkezi’mizin 2’ncisini açmaya karar verdik, ilkini açtığımız zaman hemen doldu. İlk merkezimizi açmaya karar verdiğimizde 110 kişi destek alabilmek için sırada bekliyordu. Bugün açacağımız merkezimiz için ise şimdiden 160 kişi sıra bekliyor. Belki 3’ünsünü de açacağız. Bugün açtığımız Kadın Aile Çocuk PsikoSosyal Destek Merkezi’mizin ilk açtığımız merkezden bir farkı var. Burada aynı zamanda beslenme uzmanı yani diyetisyen bir arkadaşımızı da görevlendirdik. Tüm Efeler halkımızın ücretsiz olan bu
hizmetlerimizden yararlanmasını diliyoruz.”

Başkan Atay, açılışla hizmete giren bir diğer merkez EFESAM ile ilgili de bilgiler vererek sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm hizmetlerimizi siz değerli Efeler halkımız için yapıyoruz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü önder olarak örnek alıyoruz. Çünkü o kendisine bilim ve aklı önder aldı. Biz de onun izinden gidiyoruz. Hayatımızın sonuna kadar da Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceğiz. Buradaki 2’nci merkezimiz ise Efeler Belediyesi Sosyal Kültürel Ekonomik Araştırmalar Merkezi (EFESAM). Efeler ilçemizdeki sorunlarımızın neler olduğunu, o sorunların hangi bölgelerde ve hangi toplumsal yapı içerisinde olduğunu gösteren tespitlerle çözüm yolları arayacağız. Bu çözüm yollarını da toplumun bütün katmanlarındaki insanlarımızla birlikte paylaşacağız, sorunlarımızı hep birlikte çözmeye çalışacağız.”

Başkan Atay’ın projelerini yakından takip ettiğini belirten İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Fatih başkanımızın sosyal projelerini çok yakından takip ediyorum. Bugün davetini de kırmayarak burada aranızda bulunuyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef pandemiyle birlikte yaşadığımız ekonomik sıkıntı ilk önce kimi vuruyor, öncelikle böyle bir merkeze neden ihtiyaç var bunu sorgulamak gerekiyor. Kadınlar ve çocuklar bugün en fazla etkilenen bireyler. Ve onların gerçekten böyle bir psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyacı var. O yüzden ben Fatih başkanımı kutluyorum böyle bir proje geliştirdiği için. Aslında bu ülke kaynaklarıyla birlikte herkese yetebilecek durumda. Sadece yönetenler tercihlerini geniş halk kesimlerinden yana kullanmalı. Bu kullanıldığı zaman bu ülkenin zenginliklerinin herkese yeteceğine ben inanıyorum. Tekrar Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a, böyle bir projeyi hayata geçirdiği için, bizlere örnek olduğu için çok teşekkür ediyorum ve bütün Efeler ilçesine hayırlı olmasını diliyorum.”

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) FenEdebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kayhan Delibaş yaptığı konuşmasında Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı projeleri için tebrik ederek, şöyle konuştu:
“Öncelikle Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ı çok tebrik etmek istiyorum. Zira hem Psikososyal Destek Merkezi hem de EFESAM çok büyük bir açığa çare olacak. Bu açığa aslında bir anlamda çözüm üretmeye çalışacaklardır. Çok önemli ve zor bir dönemden geçmekteyiz. 2008 Dünya Ekonomik Krizi daha sonra içinde bulunduğumuz koronadan kaynaklı kriz ve ülkemizde son 2 yıldır giderek derinleşen ekonomik ve diğer krizleri de düşündüğümüzde, bu her iki merkezin de gerçekten bu anlamda çok büyük bir hizmet sunacağını varsayabiliriz. Dolayısıyla bu da hizmet üretiminin kaliteli ve ekonomik olması açısından da çok büyük yarar sağlayacaktır. Daha ziyade sosyal, ekonomik kültürel araştırma merkezlerini kendi uzmanlık alanım olduğu için bu konuya biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün söylediği gibi ‘hayatta en hakiki mürşit ilimdir’. Dolayısıyla da bilimin yolundan aklın yolundan ayrılmak başımıza gelebilecek en büyük felakettir. Efeler Belediyesi’nin bu araştırma merkezini kurması ülkemizde maalesef ihmal edilmekte olan sosyal bilimlerin dolayısıyla bu anlamda sosyal ihtiyaçların neler olduğunun araştırılması bakımından çok önemli. Sloganda da olduğu gibi bilim söyler belediye yapar. Hizmetin nerelere odaklanması gerektiği hangi alanların öncelikli olduğu gibi konularda tabi ki en doğruyu bize bilim söyleyecek. EFESAM bu alanlarda çözümler üretecek. Ben de Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevliyim ve dolayısıyla bizler özellikle üniversite ve kamu kuruluşları ve belediyeler iş birliği içerisinde elimizden geleni yapacağımızı da kendi adıma söyleyebilirim. Bu çok önemli bir proje nedeniyle tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

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