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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Tabip Odası’ndan beyaz nöbet eylemi

İHA

Aydın Tabip Odası, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi poliklinik binası girişinde yapılan basın açıklamasında sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Aydın Tabip Odası’ndan beyaz nöbet eylemi

Aydın Tabip Odası, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi poliklinik binası girişinde yapılan basın açıklamasında sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Basın açıklamasını okuyan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.Adalet Çıbık, “Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrı düşünülemez. Bizler, emeği üretenler yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Genel sağlık hizmetlerinde, katkıkatılım payları, ilave ücretler ile halkın cebinden parasının çıkmadığı, ilaç krizinin yaşanmadığı, halkı özel sektöre yönlendirmeyen, İnsanların yaşam alanlarına yakın hastanelerin kapatılmadığı aksine şehir hastaneleri aracılığı ile sermayeye değil halkın hastanelerine bütçe ayıran, koruyucu sağlığın öncelendiği bir sistemi özneleri ile kurmak mümkün. Bu nedenle birlikte dönüştürme gücü olan biz sağlık emek meslek örgütleri bir mücadele programı başlatıyoruz. Bu programda nasıl bir sağlık sistemi istediğimizi tüm özneleri ile tartışacak, emeğimiz üzerinde sözümüzü kuracağız. Pandemi dönemi bizlere sağlık sistemini halkın sağlık hakkını, sağlık çalışanlarının sağlığını daha güçlü tartışmamız gerektiğini gösterdi. Bu nedenle 14 Mart Tıp Bayramı’na doğru adımlar atacağız. İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik oluşturan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine, Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hala görüşülmemesine itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e getirilmelidir. Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında nöbette olacağız. Aydın Tabip Odası olarak bugün nöbetimizin bugün buradan başladığını bildiriyoruz” açıklamasında bulundu.

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