Alkollü kadın sürücü polislere zor anlar yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü kadın sürücü polislere zor anlar yaşattı

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Alkollü kadın sürücü polislere zor anlar yaşattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1045 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri A.Ç. idaresindeki 09 KN 594 plakalı şüpheli aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisindeki kadın sürücü, bir anda etrafa ve polislere bağırmaya başladı. Polislere zor anlar yaşatan kadın sürücü yapılan ölçümlerin ardından 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uzun süre kadını ikna etmeye çalışan polis ekipleri, yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere sürücü A.Ç.’yi polis merkezine götürürken, araç ise çekici marifetiyle götürülerek bağlandı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polis memuruna müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polis ...
Aydın Tabip Odası’ndan beyaz nöbet eylemi
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’ndan beyaz nöbet eylemi
Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti
YEREL HABERLER Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına ...
Başkan Atay’dan tek kurdele ile iki merkez
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan tek kurdele ile iki merkez
Kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdıran sanığa müebbet hapis Baba Çetinkaya: “Adaletin yerini bulmasını istedik ama yeterli olmadı”
YEREL HABERLER Kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdıran sanığa ...
Saklandığı çadırda JASAT'a yakalandı
YEREL HABERLER Saklandığı çadırda JASAT'a yakalandı
Tatbikat gerçeğini aratmadı, ekipler zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Tatbikat gerçeğini aratmadı, ekipler zamanla yarıştı
Kuşadası Belediyesi soğuk havada can dostlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi soğuk havada can dostlarını ...
Dallıca Mahallesi, Eğrek mevkiindeki bağlantı yolu yenileniyor
YEREL HABERLER Dallıca Mahallesi, Eğrek mevkiindeki bağlantı yolu ...
Donmaktan kurtardığı bukalemunu görenler şaşırıyor
YEREL HABERLER Donmaktan kurtardığı bukalemunu görenler şaşırıyor
Genç judocunun hedefi Milli takım
YEREL HABERLER Genç judocunun hedefi Milli takım
Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
Aydın'da tam kapasite ile hizmete giren Engelli Veri Bankası, ülke geneline örnek oluyor
YEREL HABERLER Aydın'da tam kapasite ile hizmete giren Engelli Veri ...
Ünlü şovmen Karacan, Defne Joy Foster'ın FETÖ kurbanı olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Ünlü şovmen Karacan, Defne Joy Foster'ın FETÖ kurbanı ...
Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi
YEREL HABERLER Büyükşehir, yapı malzemeleri laboratuvarı güçlendi
Aydın Valiliği’nden kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden kan bağışı çağrısı
Nazilli Belediyespor'a 14 günlük ara fırsatı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'a 14 günlük ara fırsatı
Aydın’da araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Aydın’da araç sayısı arttı
Güney Ege’de fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Güney Ege’de fırtına bekleniyor
Aydın’ın Sultanları Avrupa’da yarı final kapısını araladı
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları Avrupa’da yarı final kapısını ...
Tesla, Türkiye'de 10 yeni hızlı şarj merkezini devreye alıyor
YEREL HABERLER Tesla, Türkiye'de 10 yeni hızlı şarj merkezini ...
Aydın'ın Sultanları avantajı kaptı
YEREL HABERLER Aydın'ın Sultanları avantajı kaptı
Aydın'ın Sultanları avantajı kaptı
YEREL HABERLER Aydın'ın Sultanları avantajı kaptı
Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Didimli muhtarlar ile bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.