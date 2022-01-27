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Dondurucu soğuklar sağlık deposu tahin ve pekmeze olan ilgiyi arttırdı

İHA

Dondurucu soğuklar sağlık deposu tahin ve pekmeze olan ilgiyi arttırdı

Aydın'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi tahin ve pekmeze olan ilgiyi bir kat daha arttırdı.

Aydın'da sıfır derecenin altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle etkili olan soğuk hava vatandaşlar soğuktan korunmak için farklı yöntemlere başvurmaya başladı. Soğuk hava vatandaşları tahin ve pekmeze yöneltirken, vücut ısısını koruyan ve uzun süre tokluk hissi veren ürünelere talep arttı. Susam tohumunun ezilmesinden elde edilen tahin, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. Genellikle içerisine pekmez karıştırılarak kış aylarında sofralarımıza gelen tahin ve pekmez karışımı tam bir şifa deposu. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan en güçlü besinlerden olan tahin pekmez, vücudu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı koruyor. Pazarlarda sıcak tahin satışı yaparak geçimini sağlayan Süleyman Kabakçı, tahini vatandaşların gözü önünde ürettiklerini ve tamamen organik olduğunu ifade ederek, "Bizim ürettiğimiz yüzde yüz sadece susamdan yapılan organik sıcak tahindir. Susamın kavurmasına, işlenmesine ve yıkanmasına kadar hepsi bizim elimizden geçiyor. İçerisinde kimyasal, koruyucu ve renklendirici gibi herhangi hiç bir şey yok. Pazarlarda vatandaşların gözü önünde sıcak üretim yapıyoruz" dedi.

"Vücuda enerji veriyor"
Tahinin vücuda enerji verdiğini ifade eden Kabakçı, "Tahinin hücrelere enerji vererek metabolizmanın hızını artırması, daha zinde bir vücudun oluşmasına yardımcı olması, enerji sağlayarak soğuğa dayanıklılığı artırması en önemli yararları olarak belirtilebilir. Bu nedenle özellikle vücut direncinin düştüğü bu günlerde soğuktan korunmak için bol bol tahin tüketilmeli. Tahin ayrıca, demir ve çinko gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir. İçerisindeki kalsiyum kemik gelişimine katkı sağlar, mide yanması, midedeki ekşinin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca günümüzde Korona virüs salgını nedeniyle insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyorlar. Tahin pekmez karışımı ile bunu en güzel ve en sağlıklı şekilde başarabilirler" dedi.

Kabakçı tahin kadar pekmezin de vücuda birçok faydası olduğunu belirterek, "Pekmez, özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Pekmezin kan yapıcı özelliğini de duymayan yoktur. Pekmez, içerdiği demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapımına destek olur. Dahası, kanın damarlardaki akışını hızlandırarak kalp ve damar hastalıklarına karşı da direnci artırır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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