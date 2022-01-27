Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı.

Deforme olan eski asfalt yolda kazıma faaliyetlerini tamamlayan ekipler, Turan Mahallesi Kapalı Pazaryeri ile Nazilli Anadolu Lisesi arasında kalan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgede stabilize işlemlerine başladı.

Yaklaşık bin metrekare alanın baştan sona yenileceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazillimizin merkez mahallelerinde yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Turan Mahallemizde altyapısı tamamlanan tüm alanlarda yenileme faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Kıbrıs Caddemiz ile kesişen Fevzi Çakmak Caddemizdeki zamanla deforme olan ve kullanılmaz hale gelen eski asfalt yolumuzda iş makinaları ile kazıma işlemi yapıldı. Parke taşı döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bir yolumuzu daha trafiğe açacağız. Nazillimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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