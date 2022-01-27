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Kaymakam Alpay sokak canlarını unutmadı

İHA

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtarak beslenmeleri için katkıda bulundu.

Kaymakam Alpay sokak canlarını unutmadı

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtarak beslenmeleri için katkıda bulundu.

Türkiye'nin bir çok ilinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar vatandaşları mağdur etti. Sokak hayvanları da kar yağışından en az insanlar kadar etkilendi. Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına kurum ve kuruluşlar yetişti. Aydın'ın Karacasu ilçesinde Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da ekiplere destek verdi. Kaymakam Alpay ilçede cadde ve sokakları dolaşarak uygun alanlara kedi ve köpekler için mama bıraktı. Kaymakam Alpay'ın ekiplere destek vererek çalışmalara katılması ilçe halkının takdirini topladı.

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