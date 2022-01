Kuşadası Kent Anayasası için hazırlıklar başladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan genel kurulda Kuşadası Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Mustafa Ünver ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.



Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi’nin ortaklaşa yaşama geçirecekleri projelerin masaya yatırıldığı toplantıda Kuşadası’nın doğal, tarihsel ve kültürel özelliklerine uygun bir Kent Anayasası taslağının hazırlanması için sivil toplum kuruluşlarından görüş alınarak çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.



Kuşadası’nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla yaşama geçirilecek projelerde toplumun her kesimiyle yakın temas kuran Başkan Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi’nin göreve yeni başlayan Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Kuşadası Kent Konseyi’nin önceki dönem başkanı Dr. Tunç Tuncer de katıldı.



Toplantıda, Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kent Konseyi üyelerine Kuşadası genelinde gerçekleştirilen alt ve üst yapı yatırımları hakkında bilgi verildi. Mevcut Belediye Hizmet Binasının bulunduğu alanı da içine alacak olan Kuşadası Kent Meydanı projesinin detayları ele alındı. Toplantıda ayrıca Kuşadası’nda yaşayan her kesimi kapsayacak ve Kuşadası’nın doğal, tarihsel ve kültürel özelliklerine uygun bir Kent Anayasası taslağının hazırlanması için sivil toplum kuruluşlarından görüş alınarak çalışmalara başlanması yönünde karar alındı.



Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, “Öncelikle bizleri makamında kabul eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim. Kuşadası’nda ortak akılla üretilen projelerin kente büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde de Belediyemizle büyük bir uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız Kuşadası’na daha iyi hizmet edebilmek” dedi.



Kent konseylerinin yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışması halinde kente büyük faydalar sağladığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Kent Konseyi’ni çok önemsiyorum. Çünkü kent konseyi ortak akıl demektir. Ortak akıl olmadan bir kentte doğru kararlar alınamaz. Biz bugüne kadar Kuşadası Kent Konseyi ile her alanda birbirimizi anlayarak ve dinleyerek çalıştık. Ortak projeler geliştirerek hayata geçirdik. Bu dönemde de Kuşadası Kent Konseyi’nden yeni projeler bekliyoruz” diye konuştu.



Toplantının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kuşadası Kent Konseyi’nin önceki dönem başkanı Dr.Tunç Tuncer’e teşekkür plaketi verildi.

