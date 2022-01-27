Efeler’de geleneksel deve güreşi için geri sayım başladı

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Efeler Belediyesi’nin himayesinde düzenlenecek Efeler Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için Işıklı Mahallesi’ndeki güreş alanında hazırlıklar devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl korona virüs salgınını önlemek için alınan üst düzey tedbirler nedeniyle yapılamayan Efeler Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, bu yıl yeniden güreş severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Efeler halkının heyecanla beklediği müsabakalar için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Işıklı Mahallesi’ndeki güreş alanında çalışmalar yapan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, arena etrafına çitler gerdi, develerin zorlu mücadelelerine sahne olacak zemini iş makineleri kullanarak hazır hale getirdi. Efeler Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 30 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Efelerli güreş severlerle buluşacak.

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